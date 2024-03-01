Делегация РФ осудила использование СПЧ ООН для давления на Мьянму

Представитель делегации РФ Илья Бармин обратил внимание, что "власти в Нейпьидо подтверждают приверженность положениям действующей конституции"

ЖЕНЕВА, 1 марта. /ТАСС/. Россия осуждает использование многосторонних площадок, включая Совет ООН по правам человека (СПЧ), для давления на Мьянму. Об этом заявила российская делегация, участвующая в Женеве в 55-й сессии СПЧ.

"Россия уделяет пристальное внимание развитию ситуации в Мьянме в условиях действующего режима чрезвычайного положения, в том числе ее гуманитарным аспектам", - отметил на заседании представитель делегации РФ Илья Бармин. "Выступаем за неполитизированный подход при обсуждении положения в этой стране. Осуждаем практику ряда государств по использованию многосторонних площадок, включая СПЧ, для оказания давления на Нейпьидо и провоцирования роста конфронтации в Мьянме", - подчеркнул дипломат.

Бармин обратил внимание, что "власти в Нейпьидо подтверждают приверженность положениям действующей конституции". В Москве считают важным "продолжение курса правительства на национальное примирение и социально-экономическое развитие". Любое внешнее давление на это суверенное государство "контрпродуктивно и лишь затрудняет противодействие стоящим перед ним вызовам", констатировал представитель делегации РФ.

В России приветствуют стремление Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) содействовать "поиску путей нормализации ситуации внутри и вокруг Мьянмы, в том числе решению гуманитарных проблем через предоставление помощи нуждающемуся населению". Москва категорически не приемлет "попытки Запада перехватить у АСЕАН ведущую роль в данном процессе". Делегация РФ призвала все заинтересованные государства продолжить налаживание диалога с властями Мьянмы "при отказе от политизации правозащитной повестки".

Военные Мьянмы сместили гражданское правительство 1 февраля 2021 года на основании статьи конституции, согласно которой армия является ее основным гарантом. Они заявили о масштабных фальсификациях в пользу Национальной лиги за демократию на парламентских выборах в ноябре 2020 года. По данным правозащитников, за последние два года в Мьянме в результате столкновений погибли более 6 тыс. человек, около 24 тыс. были задержаны.