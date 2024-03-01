В Бурятии началось досрочное голосование на выборах президента РФ

Оно продлится до 14 марта

УЛАН-УДЭ, 1 марта. /ТАСС/. Досрочное голосование на выборах президента РФ началось в Республике Бурятия. Об этом сообщили в региональном избиркоме.

"1 марта в Бурятии началось досрочное голосование отдельных групп избирателей, находящихся в труднодоступных или отдаленных местностях, на выборах президента Российской Федерации. На территории таких местностей находятся около 4 тыс. избирателей", - сообщили в избирательной комиссии.

Досрочное голосование продлится до 14 марта, оно пройдет в труднодоступных или отдаленных местностях Баргузинского, Баунтовского эвенкийского, Еравнинского, Закаменского, Муйского, Окинского, Северо-Байкальского, Тункинского и Хоринского районов. Речь о метеостанциях, стоянках животноводов, рудниках, базах отдыха, территориях, где находятся старательские бригады и заповедники. "Такие местности находятся в значительно удаленных от помещения для голосования местах. Транспортное сообщение там отсутствует или затруднено", - пояснили в избиркоме Бурятии.

Как сообщил ТАСС председатель избирательной комиссии республики Александр Акчурин, чтобы обеспечить право избирателей принять участие в выборах президента и проголосовать, будут использоваться автомобили, в том числе УАЗ, "Урал", другие внедорожники и микроавтобусы. Для проведения досрочного голосования в некоторых местах горного Окинского района, где работают добывающие предприятия, а также в Баунтовском эвенкийском и Северо-Байкальском районах планируется задействовать авиатранспорт.

В Бурятии образовано 810 постоянно действующих избирательных участков, еще 22 будут временными - в медучреждениях, следственном изоляторе города Улан-Удэ.

Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.