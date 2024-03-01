Путин сменил постпреда России при ВТО

Президент назначил на эту должность Николая Платонова

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сменил постоянного представителя страны при Всемирной торговой организации (ВТО), назначив на эту должность Николая Платонова. Соответствующий указ главы государства опубликован.

Ранее Платонов работал, в частности, в постоянном представительстве РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

Другим указом с поста освобожден Дмитрий Лякишев, который представлял Россию при ВТО с 2019 года.

Всемирная торговая организация (ВТО, World Trade Organization) - специализированное учреждение ООН, международный орган, осуществляющий разработку и внедрение новых соглашений в области мировой торговли, а также надзор за их исполнением.