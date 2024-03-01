Путин освободил Людмилу Воробьеву от должности посла РФ в Индонезии

Она занимала эту должность с 2018 года

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Людмилы Воробьевой от должности чрезвычайного и полномочного посла России в Индонезии и по совместительству в Папуа - Новой Гвинее, Республике Кирибати и Демократической Республике Восточный Тимор.

"Освободить Воробьеву Людмилу Георгиевну от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Республике Индонезии и по совместительству в независимом государстве Папуа - Новая Гвинея, Республике Кирибати, Демократической Республике Восточный Тимор", - говорится в указе главы российского государства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Воробьева занимала должность посла в указанных государствах с 2018 года.