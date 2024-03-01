Булавин заявил, что РФ ежедневно отрабатывает меры противодействия атакам на Крымский мост

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности отметил готовность ко всем возможным сценариям

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Россия в ежедневном режиме отрабатывает меры противодействия всем возможным видам атак на Крымский мост. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Булавин, комментируя появление расшифровки разговора высокопоставленных немецких военных о планах атак на мост.

"Мы ничего не боимся и готовы ко всем возможным сценариям. В ежедневном режиме отрабатываются меры по противодействию всем видам атак на мост", - сказал сенатор.

Он подчеркнул, что появление записи обсуждения атак на Крымский мост в очередной раз подчеркивает важность обеспечения безопасности Крыма и его инфраструктуры. "Однако следует отметить, что информация о повышенном интересе к Крымскому мосту со стороны различных иностранных партнеров не является новой или неожиданной", - резюмировал Булавин.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что в день, когда Шольц сказал, что НАТО не участвует и не будет участвовать в украинском конфликте, высокопоставленные офицеры ФРГ обсуждали возможность атаковать Крымский мост без последствий для немецких властей. Симоньян ссылается на наличие подтверждающей аудиозаписи.