Лавров и Байрамов отметили необходимость реализации договоренностей Москвы, Баку и Еревана

Главы внешнеполитических ведомств России и Азербайджана также обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на полях Антальского дипломатического форума заявили о необходимости реализации трехсторонних договоренностей Москвы, Баку и Еревана. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений в русле положений Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой от 22 февраля 2022 года. Подтверждена необходимость реализации комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении 2020-2022 годов. Акцентирована приверженность продолжению совместной работы в рамках различных многосторонних форматов, включая каспийскую "пятерку" и консультативную региональную платформу "3+3", - указали в министерстве.

Как отметили в МИД России, министры обсудили и некоторые другие международные вопросы, представляющие взаимный интерес.