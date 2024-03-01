МИД РФ: попытки Латвии "отсечь" россиян от голосования на выборах президента неприемлемы

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, намерения латвийских властей являются "чудовищным попранием демократических принципов"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Россия считает неприемлемыми попытки властей Латвии "отсечь" проживающих там россиян от голосования на мартовских выборах президента. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с угрозами в отношении проживающих в Латвии избирателей - граждан России.

"Стремление отсечь от предстоящих выборов российских соотечественников, проживающих за рубежом, граждан России, считаем совершенно неприемлемым и абсолютно недопустимым", - отметила дипломат.

Захарова прокомментировала слова министра юстиции прибалтийской республики Инесе Либиня-Эгнере, которая заявила о намерении "наказать" проживающих в Латвии граждан России, которые примут участие в голосовании на выборах президента РФ. "Это еще одна демонстрация акта гибридной войны, развязанной против нашего народа странами коллективного Запада. На этот раз рижская администрация, в бессильной попытке вмешаться во внутренние дела нашей страны, договорилась до толкования активного избирательного права граждан Российской Федерации - базового механизма демократии - в качестве преступного деяния. Это новое слово не только в политико-дипломатической практике, но и правовой науке. Оценки таких подходов следует давать юристам", - подчеркнула представитель российского дипведомства.

По словам дипломата, намерения латвийских властей являются "чудовищным попранием демократических принципов". "Запугивание русскоязычного населения, к сожалению, стало единственной нормой погрязшей в коррупции и русофобии подконтрольной Вашингтону рижской администрации, давно вставшей на путь террора в "лучших" традициях правящих в Латвии наследников "Ваффен СС". Они продолжают проповедовать неонацистскую идеологию, диктатуру и тоталитаризм", - добавила она.

Как подчеркнула Захарова, прибалтийским властям на деле глубоко безразличны права человека и их реализация. "Риге и ее представителям сегодня все дозволено при попустительстве патронов из Вашингтона и Брюсселя, которые сами не очень церемонятся ни с международным правом, ни с национальным, ни с правами отдельно взятого человека и гражданина, тем самым полностью подорвав ту основу, на которой когда-то была заложена Европейская цивилизация", - резюмировала дипломат.

О заявлениях латвийских властей

Ранее Либиня-Эгнере заявила, что власти Латвии рассматривают голосование на выборах президента России как поддержку специальной военной операции РФ на Украине. Она добавила, что граждане РФ, которые придут в посольство отдать свой голос на выборах, могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Выборы главы государства в России назначены на 17 марта 2024 года. Основное голосование на выборах пройдет в течение трех дней - 15, 16 и 17 марта. С 1 марта досрочно смогут проголосовать избиратели, проживающие за рубежом.