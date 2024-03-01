Рогов: ВСУ перебросили подкрепление в район Работина для удержания позиций

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", российские силы наносят удары по тылам ВСУ на ореховском направлении, чтобы замедлить переброску украинских подкреплений на этот участок линии боевого соприкосновения

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 марта. /ТАСС/. Украинские войска перебросили подкрепление, в том числе Нацгвардию, в район Работина Запорожской области, чтобы удержать позиции в северной части села и попытаться отбить занятую российскими военными южную часть. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Противник перебросил усиление в район Работина, идут штурмовики, бросают всех, чтобы удержать позиции в населенном пункте Работино. Кидают в бой уже не только ВСУ, но и Нацгвардию. Потери у них большие. На протяжении вчерашнего вечера, ночи и сегодня были несколько крупных атак на наши позиции, все они были отбиты, ситуация под контролем. Наши ребята держат оборону четко и спокойно", - сказал Рогов.

Он добавил, что российские силы наносят удары по тылам ВСУ на ореховском направлении, в частности в районах населенных пунктов Нестерянка и Малая Токмачка, чтобы замедлить переброску украинских подкреплений на этот участок линии боевого соприкосновения.

По оценке собеседника агентства, активизация ВСУ в районе Работина связана со стремлением украинских властей продемонстрировать хоть какие-то военные успехи. "Для [президента Украины Владимира] Зеленского важным является показывать успешность действий ВСУ какими-то иррациональными шагами, ценой смерти украинских военнослужащих. Таким шагом был и десант на Тендровскую косу [в Херсонской области] накануне послания президента РФ. Смерти солдат для них не трагедия, это ресурс для достижения политических целей", - сказал Рогов.

В пятницу в Минобороны РФ сообщили, что за неделю российские войска отразили семь атак штурмовых групп 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Нацгвардии Украины в районе населенного пункта Работино.