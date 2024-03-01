Лавров назвал Устав ООН идеальным документом для сегодняшнего дня

Глава МИД России подчеркнул, что Запад никогда не уважал его фундаментальный принцип о суверенном равенстве государств

АНТАЛЬЯ, 1 марта. /ТАСС/. Устав ООН представляет собой идеальный документ на текущий день, но Запад никогда не уважал его фундаментальный принцип о суверенном равенстве государств. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на дипломатическом форуме в Анталье.

"Устав ООН - идеальный документ для сегодняшнего дня. Там есть главный принцип, который Запад никогда не уважал. Там написано: ООН основана на суверенном равенстве государств. Назовите мне хоть один конфликт, в котором Запад обращался бы с участниками процесса как с равными? Да никогда", - указал министр.

Он подчеркнул, что и в рамках минских договоренностей Запад не рассматривал Россию как страну, которую нужно уважать. "А в этих минских договоренностях речь шла всего-навсего о том, что небольшая часть востока Украины будет иметь право говорить по-русски, учить своих детей на русском языке, [ее жители] смогут иметь свою собственную местную полицию и с ними должны будут консультироваться, когда назначают судей и прокуроров. Это все. Это примерно то же самое, что президент [Франции Эмманюэль] Макрон хочет предоставить Корсике. Это гораздо меньшая степень автономии, чем существует во многих западных странах для национальных меньшинств", - резюмировал Лавров.