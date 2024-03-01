Лавров: желание Запада ввести войска на Украину официально зафиксировано

Глава МИД РФ отметил, что неофициально они там давно есть

АНТАЛЬЯ, 1 марта. /ТАСС/. После слов президента Франции Эмманюэля Макрона желание Запада ввести войска на Украину официально зафиксировано, неофициально они там давно есть. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на дипломатическом форуме в Анталье.

"Сам факт желания ввести войска зафиксирован уже официально, неофициально они там находятся. Без этих инструкторов так называемых дальнобойные средства Украины не могли бы использоваться против российских городов, мы все это прекрасно понимаем. Тому есть масса доказательств, появляются все новые", - сказал министр, комментируя слова президента Франции, который допустил отправку войск стран НАТО на Украину.

По словам Лаврова, подчиненные Макрона после его заявления стали исправлять то впечатление, которое было произведено на мировое сообщество и на Евросоюз. "Там (в ЕС - прим. ТАСС) многие просто стали категорически отнекиваться, включая канцлера [ФРГ Олафа] Шольца. Но подчиненные господина Макрона, в том числе новый министр иностранных дел [Стефан Сежурне], стали говорить, что он не совсем это имел в виду, и, с другой стороны, можно же туда ввести войска, но они не будут воевать, а будут обучать, и необязательно это приведет к войне с Россией, а, может, и приведет", - продолжил глава МИД РФ.

При этом российский министр отметил, что сам Макрон от своих слов не отказывается.

Президент Франции 26 февраля заявил, что на встрече в Париже, где представители около 20 западных стран обсуждали дальнейшую поддержку Украины в конфликте с РФ, поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных стран на Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу по этой теме, однако такого сценария в будущем исключать нельзя.

После конференции представители большинства стран-участниц заявили, что не планируют направлять войска на Украину и тем более выступают против их участия в боевых действиях против России. Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне 27 февраля уточнил, что присутствие западных военных на территории Украины может потребоваться для оказания некоторых видов помощи, в том числе по части разминирования территорий и подготовки украинских военных, однако это не подразумевает их участие в конфликте.