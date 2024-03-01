Лавров: слова Остина об угрозе конфликта НАТО и РФ доказывают наличие такого плана у США

По словам главы МИД РФ, Европа на данный момент является главной жертвой политики США "по затаскиванию Украины в НАТО"

АНТАЛЬЯ, 1 марта. /ТАСС/. Заявления главы Пентагона Ллойда Остина о возможности прямого столкновения НАТО и РФ в случае поражения Украины доказывают наличие такого плана у США. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на дипломатическом форуме в Анталье.

"Смысл этого высказывания - если Украина проиграет, НАТО придется идти против России. У него просто по Фрейду вырвалось то, что у них [США] на уме. Ведь до этого все говорили: нельзя допустить, чтобы Украина проиграла, потому что на этом [президент РФ Владимир] Путин не успокоится и будет захватывать Прибалтику, Польшу, Финляндию. Так оказывается, по открытому, недвусмысленному выражению господина Остина, все совсем наоборот. У нас таких планов нет и быть не может, а у американцев - да", - пояснил глава МИД РФ.

По его словам, Европа на данный момент является главной жертвой политики США "по затаскиванию Украины в НАТО". "Все основные расходы перекинули на Европу, народ живет все хуже и хуже, энергоносители взлетели в цене в несколько раз по сравнению с тем, что могло бы быть, если бы американцы не взорвали газопроводы "Северные потоки", - отметил министр.

Он подчеркнул, что вся нынешняя ситуация вокруг Украины была затеяна Вашингтоном для того, чтобы Евросоюз не был слишком сильным конкурентом для американской экономики. "И эта цель достигнута. Европа сейчас уже совсем никакой не конкурент Соединенным Штатам. Весь бизнес основной, промышленность переезжают в США, где совершенно другие условия и энергоносители значительно дешевле", - констатировал Лавров.

Остин ранее выразил уверенность, что "НАТО будет воевать с Россией" в случае поражения Украины. С такой оценкой глава Пентагона выступил на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.