Лавров: Россия не ожидает, что выборы в США принесут перемены в двусторонние отношения

Глава МИД РФ напомнил, что в период президентства бывшего американского лидера Дональда Трампа "были приняты одни из самых тяжелых, как тогда казалось, санкций"

АНТАЛЬЯ, 1 марта. /ТАСС/. Российские власти не ждут, что очередные президентские выборы в США смогут поспособствовать переменам в двусторонних отношениях. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на дипломатическом форуме в Анталье.

"Мы не ждем перемен, которые принесут выборы в соединенных штатах", - сказал Лавров.

Глава МИД напомнил, что в период президентства бывшего лидера страны Дональда Трампа "были приняты одни из самых тяжелых, как тогда казалось, санкций". "Но, естественно, администрация [президента США Джо] Байдена всех переплюнула", - добавил он.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024. 25 апреля 2023 года демократ Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года.