Лавров заявил, что Россия доподлинно знает о деятельности НАТО на Украине

Глава МИД РФ назвал поразительной публикацию разговора между германскими военными

АНТАЛЬЯ, 1 марта. /ТАСС/. Публикация разговора между германскими военными поразительна, но РФ доподлинно знает о деятельности военных НАТО на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на дипломатическом форуме в Анталье.

"Вы знаете, конечно, с одной стороны поразительно, а с другой стороны - нет. Я уже упоминал в предыдущих ответах на вопросы о том, что мы доподлинно знаем об участии военнослужащих стран НАТО, которые маскируются то под наемников, то иным способом под людей, которые не принадлежат вооруженным силам стран НАТО", - сказал он.