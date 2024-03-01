Разговор военных ФРГ об атаке на Крымский мост и пуск ракеты "Ярс". Главное за 1 марта

Запись разговора офицеров ФРГ об атаке на Крымский мост

Высокопоставленные офицеры ФРГ обсуждали возможность атаковать Крымский мост. Расшифровку соответствующей аудиозаписи во "ВКонтакте" опубликовала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. Из нее, в частности, следует, что атаковать объект предполагалось, в том числе ракетами Taurus. Также офицеры говорили о том, что можно передать 100 таких ракет Киеву.

Председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Владимир Булавин призвал ФРГ провести расследование по факту появлением записи о планах атак на Крымский мост. В Кремле заявили, что пока не обладают информацией о содержании записи и ознакомятся с ней, как только она станет доступной.

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На испытательном космодроме Плесецк состоялся учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК "Ярс". В Минобороны РФ сообщили, что целью запуска было подтверждение тактико-технических и летных характеристик ракетного комплекса. В ведомстве также отметили, что все поставленные задачи выполнили в полном объеме.

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