Слуцкий заявил, что Шольц должен объясниться в связи с записью об атаке на Крымский мост

Лидер ЛДПР отметил, что никаких комментариев от германских властей до сих пор не последовало, а "вопросы к Берлину - и особенно на фоне заявлений Шольца об отказе от поставок дальнобойных ракет на Украину - весьма серьезные"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и Бундестаг должны дать объяснения в связи с появлением записи разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост. Об этом написал в Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Бундестаг и канцлер Шольц должны дать объяснение относительно планов подготовки атаки на Крымский мост с помощью немецких Taurus. Скандал вокруг записи разговора высокопоставленных представителей бундесвера набирает обороты. Опубликована расшифровка беседы, которая не оставляет сомнений в участии немецких офицеров в боевых действиях на стороне режима [президента Украины Владимира] Зеленского", - подчеркнул парламентарий.

Слуцкий отметил, что никаких комментариев от германских властей до сих пор не последовало, а "вопросы к Берлину - и особенно на фоне заявлений Шольца об отказе от поставок дальнобойных ракет на Украину - весьма серьезные".

"С чьей санкции на самом деле представители бундесвера ведут подобные переговоры и действительно ли министр обороны Писториус поручил проработать вопрос передачи Taurus Украине? Или Шольц врет и Германия по уши вовлечена в украинский конфликт, или, получается, врут Шольцу? Тут Бундестагу впору не резолюции строчить с призывами к новым поставкам вооружений киевскому режиму, а проводить всестороннее расследование роли немецких военнослужащих в прокси-войне против России", - считает он.

Глава думского комитета добавил, что Крымский мост является объектом гражданской, а не военной инфраструктуры. "И раскрытие планов по разработке операции по его подрыву ставит "бравых солдат" бундесвера в один ряд с террористом и укрофашистом Зеленским. Со всеми вытекающими последствиями. История Берлин ничему не научила", - заключил он.