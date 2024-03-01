Посол РФ заявил, что Канада уже "выскребает до дна" санкционные возможности

Олег Степанов отметил, что подобные меры лишь негативно скажутся на самих канадцах

ОТТАВА, 1 марта. /ТАСС/. Канадские власти "выскребают до дна" санкционные возможности против Москвы, но такие действия не окажут никакого влияния на Россию. Об этом корреспонденту ТАСС заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов.

"Не удивлен [новым антироссийским мерам Оттавы], - сказал дипломат. - Власти Канады выскребают до дна любые санкционные возможности против России, но на нашу страну и на политику нашей страны такие действия, понятно, оказать влияния не могут".

Степанов также отметил, что подобные меры лишь негативно скажутся на самих канадцах. "Жалеем только канадских мужчин. За бриллиантовые украшения для своих спутниц жизни им теперь придется платить больше", - сказал посол.

Ранее в пятницу Оттава наложила дополнительный запрет на импорт российских алмазов и содержащих эти драгоценные камни ювелирных украшений.