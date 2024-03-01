Захарова потребовала от Германии объяснений по разговору офицеров ФРГ

Попытки уйти от ответов на вопросы будут рассматриваться как признание вины, отметила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Москва требует объяснений от немецких властей по поводу разговора офицеров ФРГ об атаке на Крымский мост, уклонение от ответа будет расценено как признание вины. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Требуем от Германии объяснений. Официальный Берлин обязан их оперативно предоставить. Попытки уйти от ответов на вопросы будут рассматриваться как признание вины", - сказала она.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль пока не обладает информацией о содержании записи беседы офицеров ФРГ об атаке на Крымский мост. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что вопрос об обсуждении немецкими высокопоставленными офицерами нанесения ударов по Крымскому мосту будет заслушан на ближайшем заседании нижней палаты парламента.