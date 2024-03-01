Лавров встретился в Анталье с президентом Республики Сербской

Глава МИД России 1-2 марта принимает участие в дипломатическом форуме в Анталье

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с президентом Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) Милорадом Додиком на полях дипломатического форума в Анталье. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Переговоры Сергея Лаврова с президентом Республики Сербской (БиГ) Милорадом Додиком", - написала она в Telegram-канале, сопроводив запись фотографией.

Лавров 1-2 марта принимает участие в дипломатическом форуме в Анталье. На полях мероприятия глава министерства уже провел переговоры с турецким коллегой Хаканом Фиданом и встречу с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.