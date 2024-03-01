Опубликована аудиозапись, где офицеры ФРГ обсуждают удар по Крымскому мосту

В ней, в частности, говорится о том, что министр обороны Германии Борис Писториус поручил проработать вопрос поставок дальнобойных ракет Taurus на Украину

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных офицеров Бундесвера, на которой они обсуждают возможность обращения к Великобритании для планирования атаки на Крымский мост ракетами Taurus, а также допускают передачу Киеву 100 таких ракет для атаки на мост.

Ранее Симоньян опубликовала расшифровку разговора офицеров во "ВКонтакте". В ней, в частности, говорится о том, что министр обороны ФРГ Борис Писториус поручил проработать вопрос поставок дальнобойных ракет Taurus на Украину. Также офицеры (начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования Фенске и Фроштедте) говорили о том, что можно передать 100 таких ракет в два транша по 50, способы поставки и применения ракет.

"Как и обещала, публикую аудио разговора офицеров бундесвера, обсуждающих, как они будут бомбить Крымский мост", - написала Симоньян в своем Telegram-канале в описании к аудиозаписи.

О записи

Ранее Симоньян сообщила со ссылкой на наличие подтверждающей аудиозаписи, что в день, когда канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что НАТО не участвует и не будет участвовать в украинском конфликте, высокопоставленные офицеры ФРГ обсуждали возможность атаковать Крымский мост без последствий для немецких властей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль пока не обладает информацией о содержании записи беседы офицеров ФРГ об атаке на Крымский мост. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что вопрос об обсуждении немецкими высокопоставленными офицерами нанесения ударов по Крымскому мосту будет заслушан на ближайшем заседании нижней палаты парламента.