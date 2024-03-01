В Чечне на выборах президента впервые применят тифломаркеры для слабовидящих

Технологию будут использовать на семи участках

ГРОЗНЫЙ, 1 марта. /ТАСС/. Технологию с применением тифломаркеров впервые используют в Чечне во время голосования на выборах президента РФ. Об этом сообщили в пресс-службе избирательной комиссии республики.

"В Чеченской Республике впервые в ходе голосования на выборах президента России на избирательных участках для слабовидящих и незрячих избирателей будут применяться тифломаркеры. Тифломаркер - это специальный прибор, похожий на обычную шариковую ручку, но оснащенный голосовым помощником. В ходе голосования на бюллетень будет накладываться специальный трафарет с информацией о кандидатах, выполненной шрифтом Брайля", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что технология будет использоваться на семи участках.

Всего в республике на выборах главы государства будут работать 510 постоянных избирательных участков. 251 из них оснастят камерами видеонаблюдения. На остальных 259 участках будут использоваться видеорегистраторы. Кроме того, в регионе будут работать 11 временных ИК.