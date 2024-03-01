Лавров и Додик назвали вмешательство Запада в дела БиГ фактором осложнения обстановки

В ходе переговоров был проведен обстоятельный обмен мнениями о реализации договоренностей, достигнутых по итогам беседы президента РФ Владимира Путина с Милордом Додиком в Казани 21 февраля

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) Милорад Додик назвали вмешательство Запада во внутренние дела БиГ основным фактором осложнения политической обстановки в стране. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В качестве ключевого фактора осложнения политической обстановки обозначено злонамеренное и противоправное вмешательство во внутренние дела суверенной Боснии и Герцеговины со стороны Запада, реализующего неоколониальный курс на подрыв дейтонских устоев и ущемление конституционных прав ее государствообразующих народов", - отметили в МИД РФ по итогам переговоров, прошедших на полях дипломатического форума в Анталье.

В МИД РФ пояснили, что положение дел в регионе было предметно обсуждено сторонами в контексте роли России как государства - гаранта Общего рамочного (Дейтонского) соглашения о мире в БиГ 1995 года. "Подтверждена принципиальная российская линия в поддержку мирного соглашения как единственной основы обеспечения стабильности, безопасности и развития в стране и регионе в целом", - указали там.

Кроме того, в ходе переговоров был проведен обстоятельный обмен мнениями о реализации договоренностей, достигнутых по итогам беседы президента РФ Владимира Путина с Милордом Додиком в Казани 21 февраля, с акцентом на активизацию проектов двустороннего сотрудничества.

Лавров 1-2 марта принимает участие в дипломатическом форуме в Анталье. На полях мероприятия глава российской дипломатии провел переговоры с турецким коллегой Хаканом Фиданом и встречу с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.