Делегации РФ и Туркменистана обсудили аспекты контртеррористической повестки дня

Стороны подчеркнули необходимость консолидации глобальных усилий в борьбе с ИГ и другими международными террористическими организациями

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Российская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Вершининым и делегация из Туркменистана во главе с замминистра иностранных дел Туркмении в рамках консультаций по противодействию новым вызовам и угрозам обсудили актуальные вопросы международной контртеррористической повестки дня. Об этом говорится в сообщении МИД России.

"В ходе встречи были предметно обсуждены актуальные аспекты международной контртеррористической повестки дня, - указали в министерстве. - Подтверждены близость и совпадение подходов двух стран к выстраиванию работы на контртеррористическом направлении при центральной координирующей роли ООН и ее Совета Безопасности без политизации и "двойных стандартов".

Как отметили в дипведомстве, на встрече была подчеркнута необходимость консолидации глобальных усилий в борьбе с ИГ (запрещена в РФ) и другими международными террористическими организациями. "Состоялся полезный обмен оценками состояния глобальных и региональных террористических угроз. Были рассмотрены вопросы активизации усилий по предупреждению и пресечению терроризма и экстремизма, незаконного оборота наркотиков в России и Туркменистане", - добавили в МИД РФ.