МИД РФ: участники межпалестинской встречи в Москве осудили попытки изгнания жителей Газы

Они также осудили применение насилие против гражданского населения

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Участники межпалестинской встречи в Москве в совместном заявлении осудили попытки изгнать жителей Газы с их территории и применение насилие против гражданского населения. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"По результатам двухдневных дискуссий, прошедших в конструктивной дружественной атмосфере, палестинцами было принято консенсусное итоговое заявление. Участники встречи осудили применение насилия в отношении гражданского населения сектора Газа и других палестинских территорий, призвали к обеспечению необходимого гуманитарного содействия всем нуждающимся", - отметили в МИД РФ.

Там также указали, что в тексте документа акцентирована неприемлемость попыток изгнать палестинское население со своей земли, а также отделить сектор Газа от остальных палестинских территорий.

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил с делегацией палестинского движения ХАМАС ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, а также призвал к освобождению заложников. "В ходе беседы основное внимание было уделено итогам завершившейся в Москве межпалестинской встречи. При этом была рассмотрена ситуация в зоне палестино-израильского вооруженного противостояния, на фоне которого гуманитарная обстановка в секторе Газа продолжает катастрофически ухудшаться", - говорится в сообщении дипведомства.

В публикации отмечается, что российская сторона акцентировала необходимость освобождения захваченных 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе в качестве заложников гражданских лиц, в том числе трех российских граждан.