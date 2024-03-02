Московскую систему онлайн-голосования протестируют 2 марта

Тест пройдет с 10:00 до 14:00 мск

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Тестирование системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) для ее последующего использования на выборах президента РФ проведут в Москве 2 марта. Желающие смогут принять в нем участие онлайн через mos.ru или elec.mos.ru, а также офлайн - бумажными бюллетенями или через терминалы электронного голосования (ТЭГ) на 146 избирательных участках, которые будут открыты в каждом районе города.

Тест пройдет с 10 до 14 часов. Участников спросят: "Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?". Варианты ответа предусмотрены следующие: "тополя надо вырубать и высаживать на их место другие деревья", "тополя не надо вырубать", "решение надо оставить специалистам". Как отмечал председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2024 году, результаты подобных тестовых голосований в столице традиционно направляются властям для принятия соответствующих решений.

Для участия в тестировании потребуется постоянная регистрация в столице и возраст старше 18 лет. Тем, кто захочет сделать это на портале mos.ru, понадобится также полная учетная запись. Проверить доступные способы голосования (онлайн или с помощью электронных терминалов) можно с помощью специального сервиса в личном кабинете.

Во время теста разработчики проверят, что все компоненты системы электронного голосования работают корректно. На некоторых участках проведут стресс-тесты и убедятся, что сотрудники и оборудование готовы к экстренным ситуациям.

Система электронного голосования применяется в Москве с 2019 года, в прошлом году ДЭГ воспользовались порядка 80% москвичей.

О выборах в Москве

Голосование на выборах президента России будет проходить 15-17 марта 2024 года. Москвичи смогут реализовать свое право как онлайн, так и очно - на избирательных участках. На каждом участке установят терминалы для электронного голосования. Принять решение об удобном для себя способе можно будет непосредственно в день голосования, никаких документов оформлять для этого не нужно.

Жители других регионов страны также смогут проголосовать в столице, для этого до 11 марта необходимо прикрепиться к одному из московских избирательных участков. Сделать это можно тремя способами: на портале "Госуслуги", в центрах "Мои документы" или в территориальных избирательных комиссиях. Они также могут принять участие в тестировании 2 марта. При необходимости прикрепление можно аннулировать до 11 марта.