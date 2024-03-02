Россия в СПЧ ООН поддержала шаги Африканского союза по стабилизации в Южном Судане

Представитель делегации РФ Илья Бармин отметил, что Москва "категорически отвергает использование международных площадок" для оказания политического давления на Джубу

ЖЕНЕВА, 2 марта. /ТАСС/. Россия поддерживает международные шаги по стабилизации обстановки в Южном Судане, включая посреднические усилия Африканского союза (АС). Об этом заявила российская делегация, участвующая в Женеве в 55-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

"Приветствуем успехи южносуданского руководства по части создания правительств штатов, формирования палат переходного парламента, работы над проектом конституции, а также учреждения Национального совета по правам человека", - отметил на заседании представитель делегации РФ Илья Бармин.

Он обратил внимание на продление переходного периода до февраля 2025 года в рамках обновленного мирного соглашения по Южному Судану и на принятие дорожной карты. "Поддерживаем международные шаги по стабилизации обстановки в стране, укреплению мира и безопасности, включая посреднические усилия Африканского союза", - подчеркнул дипломат.

В России исходят из того, что "улучшение ситуации в области прав человека в Южном Судане станет возможным после окончательного урегулирования внутреннего конфликта, всестороннего выполнения положений обновленного мирного соглашения, формирования эффективных правоохранительных органов и судебной системы, а также разоружения гражданского населения, демобилизации и социальной реинтеграции экс-комбатантов", сказал он.

Москва "категорически отвергает использование международных площадок, включая СПЧ, для оказания политического давления" на Южный Судан, сказал Бармин. "Призываем выстраивать дальнейшее взаимодействие с Южным Суданом на основе уважения его государственных интересов, а также учета национальных, исторических, религиозных и культурных особенностей", - сказал он.

55-я сессия СПЧ проходит в Женеве с 26 февраля по 5 апреля. Россия не входит в совет, однако активно участвует в его заседаниях.