Захарова прокомментировала оговорку Байдена про гумпомощь Украине вместо Газы

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что врачи признали президента США способным выполнять свои обязанности

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с оговоркой Джо Байдена про поставку гуманитарной помощи на Украину вместо сектора Газа напомнила об утверждении главы Белого дома, что медкомиссия признала его остающимся "в полном порядке".

"Напомню, осматривавшая Байдена медицинская комиссия, по его же собственным словам, посчитала, что у него с головой все в полном порядке, а вот "выглядит слишком молодо". Раз так (врачи американского президента врать же не могут), то, судя по уровню знаний в сочетании с молодецкой удалью, ему лет 12", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее Байден оговорился, пообещав переброску гуманитарной помощи по воздуху на Украину, рассуждая при этом о ситуации на Ближнем Востоке. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признал, что Байден допустил оговорку и "имел в виду сектор Газа".