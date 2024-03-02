Лавров примет участие в Глобальном форуме молодых дипломатов 4 марта в Сириусе

Председатель Совета молодых дипломатов МИД РФ Константин Колпаков отметил, что в ходе четырех дней работы форума будет много дискуссий, посвященных различным темам

СИРИУС /Федеральная территория/, 2 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 4 марта проведет встречу с участниками VII Глобального форума молодых дипломатов, который проходит в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Об этом заявил председатель Совета молодых дипломатов МИД России Константин Колпаков.

"У нас будет большая встреча с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Встреча будет проходить 4 марта. Будет посвящена многополярному миру", - сказал он, обращаясь к участникам сессии форума молодых дипломатов.

"Будет очень интересная встреча, у вас будет возможность задавать вопросы", - добавил он.

Колпаков отметил, что в ходе четырех дней работы форума будет много дискуссий, посвященных различным темам.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.