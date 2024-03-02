Путин и Токаев обсудили по телефону реализацию совместных проектов

Лидеры России и Казахстана подтвердили взаимный настрой на всестороннее укрепление отношений союзничества и стратегического партнерства двух стран

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора обсудили реализацию совместных проектов и подтвердили настрой на укрепление союзничества и стратегического партнерства двух стран. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"В продолжение обмена мнениями, проведенного в ходе встречи 21 февраля с. г. в Казани, обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на реализацию совместных проектов в торгово-экономической, транспортно-логистической и энергетической областях. Касым-Жомарт Токаев особо отметил содержательный, программный характер послания президента России Федеральному собранию. Подтвержден взаимный настрой на всестороннее укрепление отношений союзничества и стратегического партнерства России и Казахстана", - говорится в сообщении.