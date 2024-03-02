На тестировании ДЭГ онлайн-бюллетень будет максимально похожим на реальный

Председатель территориальной избирательной комиссии Олег Артамонов сообщил, что вопрос, который будет задаваться в тестировании, пока не утвержден

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Онлайн-бюллетень на тестировании федеральной платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в преддверии выборов президента РФ будет максимально похожим на реальный. Об этом ТАСС рассказал председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) ДЭГ, сопредседатель координационного совета при Общественной палате (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием Олег Артамонов.

Тестирование федеральной платформы ДЭГ в преддверии выборов главы государства начнется 5 марта с 8 утра по местному времени региона, закончится выдача бюллетеней в 16 часов (по местному времени) 6 марта. В онлайн-голосовании на выборах президента, не считая Москвы, поучаствует 28 регионов.

"Тестирование делается максимально похожим на реальное голосование, поэтому в нем не просто выдается бюллетень, но даже число пунктов должно быть такое же, какое будет на голосовании. В единый день голосования избиратель может получать несколько бюллетеней на выборах разных уровней, в тестировании он также должен получить такое же число бюллетеней, - отметил Артамонов.

Как уточнил глава ТИК ДЭГ, вопрос, который будет задаваться в тестировании, пока не утвержден. "Возможно, это будут привычные для тестирования федерального ДЭГ "кандидаты кандидатовичи", а может быть, что-то более интересное. Как показывает практика, избиратели в любом случае не воспринимают тест, как какое-то реальное голосование по актуальным вопросам, для них это - проверка, что у них все будет работать в дни выборов, так что конкретный вопрос на тестировании имеет не такое уж большое значение", - добавил он.

Артамонов отметил, что для того, чтобы поучаствовать в тестировании, необходимо заранее подать заявку на участие в ДЭГ, на данный момент таких заявок более 3 млн. "То есть все избиратели, чьи заявки уже попали в систему, могут участвовать в тестировании, отдельную заявку именно на тестирование подавать не требуется. Раздумывать над выбором отметки в бюллетене можно сколько угодно: у федеральной системы нет ограничений на время действия бюллетеня, главное - успеть до окончания голосования. На настоящем голосовании это позволяет избирателям дополнительно ознакомиться с информацией о кандидатах, их программами, выступлениями и сделать максимально обдуманный выбор", - добавил он.

На вопрос ТАСС, готовы ли все регионы к тестированию, Артамонов ответил, что так как система ДЭГ централизована, то от регионов не требуется отдельной готовности к тестированию. "Помимо обычных процедур информирования избирателей, уточнения информации о тех, кому не удается зарегистрироваться на ДЭГ, и тому подобного", - заключил он.

О выборах президента РФ

За президентский пост на этих выборах впервые с 2008 года борются четыре кандидата: Владислав Даванков ("Новые люди"), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ). Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ. Также впервые на выборах главы государства будет проводиться дистанционное электронное голосование, проголосовать онлайн, помимо Москвы, смогут жители 28 регионов.