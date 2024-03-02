Лавров в Анталье начал встречу с главой МИД Словакии

Встреча проходит за закрытыми дверьми, без прессы

АНТАЛЬЯ, 2 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Словакии Юраем Бланаром на полях Анталийского дипломатического форума, передает корреспондент ТАСС.

Встреча проходит за закрытыми дверьми, без прессы.

Лавров прибыл в Турцию накануне для участия в форуме. В пятницу глава российской дипломатии встретился с турецким коллегой Хаканом Фиданом, азербайджанским главой МИД Джейхуном Байрамовым и президентом Республики Сербской Милорадом Додиком. В субботу прошли встречи главы МИД РФ с коллегой из Узбекистана, главой МИД Киргизии и королем Эсватини Мсвати III.