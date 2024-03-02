Главы МИД РФ и Узбекистана подтвердили настрой на развитие стратегического партнерства

Сергей Лавров и Бахтиер Саидов подтвердили настрой на обеспечение высокой динамики стратегического партнерства и союзничества двух стран в соответствии с договоренностями лидеров двух государств

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Узбекистана Бахтиер Саидов на встрече на полях Анталийского дипломатического форума в Турции подтвердили настрой на обеспечение высокой динамики стратегического партнерства стран.

"Лавров и Саидов подтвердили настрой на обеспечение высокой динамики стратегического партнерства и союзничества России и Узбекистана в соответствии с договоренностями лидеров двух государств", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи.

Кроме того, стороны обсудили некоторые актуальные вопросы российско-узбекистанских отношений, обменялись мнениями по ряду представляющих взаимный интерес проблем международной и региональной повестки дня, включая сотрудничество в СНГ и ШОС, указали в российском дипведомстве.