Главы МИД РФ и Киргизии обсудили взаимодействие в интеграционных объединениях Евразии

В российском ведомстве отметили, что стороны подтвердили приверженность двух стран дальнейшему укреплению союзнических отношений и взаимовыгодному сотрудничеству

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев на встрече на полях Анталийского дипломатического форума в Турции обсудили сотрудничество в совместных интеграционных объединениях на евразийском пространстве.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений, вопросы взаимодействия России и Киргизии в совместных интеграционных объединениях на евразийском пространстве, а также обменялись мнениями по наиболее актуальным международным и региональным проблемам", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи.

В министерстве отметили, что стороны подтвердили приверженность РФ и Киргизии дальнейшему укреплению союзнических отношений и взаимовыгодному сотрудничеству.