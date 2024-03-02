Путин поздравил Лукашенко с успешным проведением первого единого дня голосования

Президенты России и Белоруссии также подробно обсудили дальнейшее развитие отношений между странами и ключевые аспекты международной обстановки

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по телефону поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с успешным проведением парламентских и местных выборов, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее российский президент уже направлял в адрес коллеги поздравительную телеграмму. "Президент России еще раз поздравил Александра Лукашенко с успешным проведением 25 февраля парламентских и местных выборов в Белоруссии", - говорится в сообщении.

В ходе прошедшего 25 февраля первого в истории Белоруссии единого дня голосования на пять лет избирались 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и 12 514 депутатов местных советов. На места в парламенте претендовали 263 кандидата, за мандаты в местных советах боролись 18 802 претендента. Явка составила 73,09%.

Президенты России и Белоруссии также подробно обсудили дальнейшее развитие отношений между странами и ключевые аспекты международной обстановки.