Лавров в Турции провел встречу с главой МИД Казахстана

Встреча прошла в закрытом от прессы формате

АНТАЛЬЯ, 2 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с заместителем премьер-министра Казахстана, главой МИД Муратом Нуртлеу на полях Анталийского дипломатического форума, передает корреспондент ТАСС.

Встреча проходит в закрытом от прессы формате.

В субботу прошли встречи главы МИД РФ с коллегой из Узбекистана, главой МИД Киргизии, королем Эсватини Мсвати III . Кроме того, прошла встреча Лаврова с главой МИД Словакии Юраем Бланаром, которая продлилась 45 минут.

Лавров прибыл в Турцию накануне для участия в форуме. В пятницу глава российской дипломатии встретился с турецким коллегой Хаканом Фиданом, азербайджанским главой МИД Джейхуном Байрамовым и президентом Республики Сербской Милорадом Додиком.