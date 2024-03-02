Главы МИД РФ и Словакии подтвердили готовность работать на межпарламентском уровне

Между сторонами также состоялся обмен мнениями по наиболее острым вопросам международной повестки дня, включая ситуацию вокруг Украины, отметили в российском ведомстве

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар на встрече на полях Анталийского дипломатического форума в Турции обсудили ситуацию на Украине, а также подтвердили готовность к восстановлению отношений на межпарламентском уровне.

"Состоялся обмен мнениями по наиболее острым вопросам международной повестки дня, включая ситуацию вокруг Украины. С российской стороны подтверждена готовность к восстановлению отношений со Словакией на межпарламентском уровне, в культурно-гуманитарной и военно-мемориальной областях", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи.

Лавров прибыл в Турцию накануне для участия в форуме. В пятницу глава российской дипломатии встретился с турецким коллегой Хаканом Фиданом, азербайджанским главой МИД Джейхуном Байрамовым и президентом Республики Сербской Милорадом Додиком.