В Москве перед выборами президента РФ протестировали систему онлайн-голосования

О сбоях в работе системы за четыре часа тестирования не сообщали

СИРУС /Федеральная территория/, 2 марта. /ТАСС/. Устойчивость системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) проверили в преддверии выборов президента РФ в Москве. О сбоях в работе системы за четыре часа тестирования не сообщалось.

"В Москве сегодня идет тестовое голосование, а я сегодня в командировке здесь, <...> на полях Всемирного фестиваля молодежи. Но чем хороши современные технологии, что не обязательно мне быть в первопрестольной, чтобы свое мнение высказать. И вот я сейчас хочу его высказать прямо здесь, на стенде ТАСС, за что коллегам спасибо. Открылась система, дала мне увидеть три варианта ответа на тот вопрос, который мы сформулировали в общественном штабе по наблюдению за выборами", - сказал председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2024 году Вадим Ковалев.

Участников теста спросили о необходимости вырубки в городе тополей, предложив три варианта ответа: "тополя надо вырубать и высаживать на их место другие деревья", "тополя не надо вырубать", "решение надо оставить специалистам".

"Итак, [нажимаем] проголосовать, барабанная дробь, - [видим надпись:] "Спасибо, вы успешно проголосовали". Так что система работает, здорово. Вот этот ответ, который мы сегодня сформулируем, все москвичи, <...> мы все результаты голосования, конечно же, направим в правительство Москвы для использования в работе, для принятия управленческих решений. Самое главное - этот тест показывает, что 15, 16, 17 марта, кстати [и] ночью тоже, ты [избиратель - прим. ТАСС] можешь голосовать в любое время, в любом удобном тебе месте", - резюмировал Ковалев.

Корреспондент ТАСС также убедился в исправности системы, оставив свой голос с мобильного телефона на elec.mos.ru. Для участия в тестировании требовались постоянная регистрация в столице и возраст голосующего старше 18 лет.

Система электронного голосования применяется в Москве с 2019 года. На выборах в прошлом году ДЭГ воспользовались порядка 80% москвичей.

О выборах в Москве

Голосование на выборах президента России будет проходить 15-17 марта 2024 года. Москвичи смогут реализовать свое право как онлайн, так и очно - на избирательных участках. На каждом участке установят терминалы для электронного голосования. Принять решение об удобном для себя способе можно будет непосредственно в день голосования, никаких документов оформлять для этого не нужно.

Жители других регионов страны также смогут проголосовать в столице, для этого до 11 марта необходимо прикрепиться к одному из московских избирательных участков. Сделать это можно тремя способами: на портале "Госуслуги", в центрах "Мои документы" или в территориальных избирательных комиссиях. Они также могли принять участие в тестировании 2 марта. При необходимости прикрепление можно аннулировать до 11 марта.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.