Лавров: мировое большинство понимает необходимость возвращения к принципам ООН

По словам главы МИД РФ, эти принципы сейчас Запад попросту даже не только игнорирует, но и грубым образом нарушает

АНТАЛЬЯ, 2 марта. /ТАСС/. Россия убеждена, что мировое большинство понимает необходимость возвращения к принципам ООН, которые западные страны сейчас грубым образом нарушают. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Антальского дипломатического форума.

"Мы все-таки убеждены, что мировое большинство, которое увеличивает своей вес во всех смыслах - и в мировой экономике, и в мировой политике - понимает необходимость возвращения к истокам, возвращения принципам ООН, которые заложены были отцами-основателями и которые сейчас Запад попросту даже не только игнорирует, но и грубым образом нарушает", - сказал он.

Министр также подчеркнул, что "Устав ООН содержит все принципы, которые необходимы для того, чтобы обеспечить справедливость в международных отношениях". "Просто те, кто до недавнего времени имели решающий вес в мировой экономике, в технологическом развитии, решили, что ради сохранения ускользающего доминирования им необходимо манипулировать международным правом. Вот в этом, по-моему, главная проблема сегодняшнего дня. Эти манипуляции должны прекратиться", - подчеркнул Лавров.

Глава МИД РФ в связи с этим указал на необходимость обеспечения на деле равноправия государств, взаимного уважения, честного разговора, нацеленного на баланс интересов. "К этому Запад пока еще ни в коей мере не готов", - заключил министр.