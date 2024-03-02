Лавров: заявления Еревана заставляют Москву задуматься о своих практических шагах

Глава МИД РФ отметил, что безальтернативность урегулирования между Ереваном и Баку, кроме как на основе трехсторонних заявлений России, Азербайджана и Армении

АНТАЛЬЯ /Турция/, 2 марта. /ТАСС/. Россия следит за заявлениями армянского руководства и будет иметь их в виду, планируя собственные практические шаги. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Антальского дипломатического форума. Он подчеркнул безальтернативность урегулирования между Ереваном и Баку, кроме как на основе трехсторонних заявлений России, Азербайджана и Армении.

В Ереване последние месяцы звучат инвективы в адрес Москвы из-за неудачных для Армении итогов обострения Карабахского конфликта.

"Те заявления, которые звучат на ежедневной основе из уст армянского руководства, заставляют задуматься над тем, что в реальности происходит, <…> и как это учитывать в наших практических шагах", - отметил Лавров.

Российский министр обратил внимание на контакты между Баку и Ереваном, которые организуются в качестве альтернативы "под эгидой различных западных деятелей". "Я поинтересовался о впечатлениях у моего азербайджанского коллеги, - рассказал Лавров. - Оставлю лучше его ответы при себе".

Россия готова содействовать

В то же время в Баку, рассказал российский министр, "подтверждают свою готовность решать все вопросы в соответствии с серией трехсторонних заявлений" РФ, Азербайджана и Армении. "Прогресс [в урегулировании], на мой взгляд, будет зависеть от того, насколько честно будут выполняться трехсторонние договоренности", - подчеркнул Лавров.

При этом Москва, отметил глава МИД РФ, готова продолжать оказывать содействие - и "в том, что касается разблокировки всех коммуникаций в регионе, и в отношении делимитации границы, <…> и в отношении, соответственно, подготовки мирного договора".

Лавров напомнил, что Россия назначила для помощи в решении этого вопроса посла по особым поручениям, который уже посещал Баку и планировал визит в Ереван. "Наши коллеги в Ереване не подтвердили его", - посетовал глава МИД РФ.