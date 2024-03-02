Лавров в вопросе активов РФ напомнил Западу о принципе неприкосновенности собственности

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя дискуссии на Западе по вопросу возможной конфискации замороженных российских активов

АНТАЛЬЯ, 2 марта. /ТАСС/. Запад должен серьезно подумать, прежде чем перечеркивать в очередной раз принцип неприкосновенности собственности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя дискуссии на Западе по вопросу возможной конфискации замороженных российских активов.

"Я думаю, что должны очень серьезно подумать наши западные коллеги, прежде чем еще и этот свой принцип - принцип неприкосновенности собственности - перечеркивать в очередной раз", - отметил министр на пресс-конференции по итогам Антальского дипломатического форума.