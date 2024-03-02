Лавров: РФ не будет помогать Западу "спасти лицо" по урегулированию ситуации на Украине

АНТАЛЬЯ, 2 марта. /ТАСС/. Россия не будет помогать Западу "спасти лицо" по урегулированию ситуации на Украине, если тот решит изменить свою позицию в пользу мирного решения. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Антальского дипломатического форума.

Глава МИД РФ обратил внимание, что Запад активно продвигает так называемую формулу президента Владимира Зеленского по урегулированию на Украине, которая предполагает капитуляцию России. "Но если Запад захочет отступить и потерять лицо, это всегда в политике приветствуется, если это только помогает достижению мира.

Мы не будем мешать им это сделать таким способом, чтобы им казалось, что они спасли свое лицо. Но сейчас ничего подобного даже не просматривается", - сказал он.