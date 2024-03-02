Лавров заявил, что Россия не полагается на Швейцарию как на посредника по Украине

По словам главы МИД РФ, страна утратила нейтралитет

АНТАЛЬЯ, 2 марта. /ТАСС/. Россия не сильно полагается на швейцарские услуги по украинскому вопросу, так как Швейцария утратила нейтралитет. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Антальского дипломатического форума.

"Мы не сильно полагаемся на швейцарские услуги. Швейцария традиционно была местом проведения и страной, которая всячески помогала достигать компромиссов и договоренностей на переговорах благодаря своему нейтралитету. Нейтралитет она давно утратила", - указал Лавров.

Он отметил, что заявления главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса о секретных планах по Украине говорят о том, что он несильно погружен в происходящее. "Последние заявления Кассиса меня немного удивили. Он вдруг сказал, что существуют примерно 10 мирных планов по Украине, большинство из которых секретные. Мне кажется, что это заявление показывает, что он несильно погружен в существо происходящего", - подчеркнул министр.

Лавров также обратил внимание, что Запад активно продвигает так называемую формулу президента Владимира Зеленского по урегулированию на Украине, которая предполагает капитуляцию России. "Но, если Запад захочет отступить и потерять лицо, это всегда в политике приветствуется, если это только помогает достижению мира, <...> мы не будем мешать им это сделать таким способом, чтобы им казалось, что они спасли свое лицо. Но сейчас ничего подобного даже не просматривается", - сказал он.

Ранее Кассис сообщил, что порядка 10 мирных планов по Украине существуют в мировом сообществе в настоящее время, большая их часть известна общественности, однако несколько планов являются секретными. Президент Швейцарии Виола Амхерд заявила после встречи 15 января с Зеленским, что он попросил Швейцарию организовать мирную конференцию высокого уровня, в Берне положительно отреагировали на эту просьбу. В свою очередь Кассис отметил на пресс-конференции в Давосе 14 января, что в дискуссию о мирном урегулировании необходимо включить Россию.

Не входящая в НАТО и ЕС Швейцария поддерживает антироссийские санкции Евросоюза. Российское правительство в 2022 году утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.