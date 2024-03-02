Главы МИД РФ и Казахстана обсудили взаимодействие на глобальных площадках

Сергей Лавров и Мурат Нуртлеу также рассмотрели актуальные вопросы двусторонних отношений

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и заместитель премьер-министра - глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу обсудили на полях Антальского дипломатического форума в Турции развитие взаимодействия стран на глобальных и региональных площадках. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, а также развитие взаимодействия России и Казахстана на глобальных и региональных площадках", - отметили на Смоленской площади.

Лавров прибыл в Турцию накануне для участия в форуме. В пятницу глава российской дипломатии встретился с турецким коллегой Хаканом Фиданом, главой азербайджанского МИД Джейхуном Байрамовым и президентом Республики Сербской Милорадом Додиком. В субботу глава МИД РФ встретился с коллегой из Узбекистана, главами МИД Киргизии, Словакии, Таджикистана, а также королем Эсватини.