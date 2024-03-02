Лавров: РФ сожалеет, что Ереван сознательно ведет линию на ухудшение отношений с Москвой

По словам главы МИД РФ, "это не по-союзнически"

АНТАЛЬЯ, 2 марта. /ТАСС/. Российская сторона сожалеет, что Ереван принял "сознательное решение" вести линию на ухудшение отношений с Москвой. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Антальского дипломатического форума.

"Нам жаль, что армянское руководство приняло, судя по всему, сознательное решение последовательно вести линию на ухудшение отношений с Российской Федерацией, на обвинение России во всем, что произошло с Нагорным Карабахом. Это не по-союзнически, конечно", - сказал министр.

Лавров также подчеркнул, что заявление о том, что ОДКБ бросила Ереван "в беде" в конфликте между Арменией и Азербайджаном, не соответствует действительности. "Одно из главных обвинений заключается в том, помимо вымыслов, которые я цитировал, когда было заявлено армянскими официальными лицами, что именно Россия подтолкнула Азербайджан к началу войны в сентябре 2020 года. Это неблагодарные оценки, потому что именно РФ эту войну остановила, - сказал он. - Заявление о том, что ОДКБ бросила Армению в беде, тоже не соответствует действительности. Когда ОДКБ в ответ на просьбу Еревана направила свою миссию экспертов для изучения на месте, она вернулась и предложила развернуть на армянской территории на границе с Азербайджаном миротворческую миссию наблюдателей".