Лавров заявил, что Ереван сейчас строит отношения с врагами своих друзей

Глава МИД РФ указал, что у России есть свое представление о "полезности" присутствия американцев, англичан, европейцев на Южном Кавказе, и оно опирается на факты и на предыдущий опыт

АНТАЛЬЯ, 2 марта. /ТАСС/. Власти Армении сейчас почему-то желают выстраивать отношения не со своими соседями и друзьями, а с их врагами, отметил глава МИД России Сергей Лавров.

"В Армении почему-то считают, что нужно жизнь свою выстраивать не в сотрудничестве с ближайшими соседями и исторически солидарными с тобой народами, а с теми, кто выступает против твоих друзей", - заметил он на пресс-конференции по итогам Антальского дипломатического форума.

Лавров указал, что у России есть свое представление о "полезности" присутствия американцев, англичан, европейцев на Южном Кавказе, и оно опирается на факты и на предыдущий опыт. Министр напомнил, что вмешательство Запада в чужие дела не принесло ничего хорошего ни одному региону мира.

"Понимание этого есть и у других стран региона Южного Кавказа и у соседей Южного Кавказа", - добавил он.