Лавров заявил, что Армении пора определиться насчет своего статуса в ОДКБ

Глава МИД РФ отметил, что Россия ждет ответа

АНТАЛЬЯ, 2 марта. /ТАСС/. Россия надеется получить от Армении ответ относительно выполнения обязательств и участия в совместных интеграционных структурах, включая Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Антальского дипломатического форума.

"Мы бы очень хотели, чтобы наши армянские коллеги, наши армянские партнеры для себя определились, как они хотят дальше жить и как хотят выполнять на взаимной основе те договоренности, которые нас связывают в самых разных интеграционных структурах [включая ОДКБ]", - отметил он.