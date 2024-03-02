Лавров назвал "кричащим разоблачением" запись разговора немецких военных

По своему значению оно сопоставимо с произошедшим ранее признанием европейскими лидерами того, что никто не собирался выполнять минские договоренности, отметил глава МИД РФ

АНТАЛЬЯ, 2 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Антальского дипломатического форума назвал "кричащим разоблачением" запись разговора немецких военных о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus.

"Мы в последнее время стали свидетелями фактов, которые вскрылись о противостоянии канцлера [Германии Олафа] Шольца с Бундесвером (Вооруженные силы ФРГ - прим. ТАСС), о каких-то хитрых замыслах Бундесвера, которые стали явными из-за опубликования этой аудиозаписи <...> Это кричащее саморазоблачение", - сказал Лавров, комментируя последствия опубликования разговора немецкого военного командования.

По своему значению это военное разоблачение сопоставимо с произошедшим ранее признанием европейскими лидерами того, что никто не собирался выполнять минские договоренности, отметил Лавров.

В пятницу главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что в день, когда канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что НАТО не участвует и не будет участвовать в украинском конфликте, высокопоставленные офицеры ФРГ обсуждали возможность атаковать Крымский мост без последствий для немецких властей. Симоньян сослалась на наличие подтверждающей аудиозаписи и позднее опубликовала расшифровку разговора. Из нее следует, что офицеры обсуждали, насколько ракеты Taurus способны разрушить Крымский мост, а также детали подготовки атаки.

Агентство DPA со ссылкой на представителя Минобороны ФРГ сообщило, что Федеральное ведомство военной контрразведки (MAD) начало проверку по факту возможного перехвата.

Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно подчеркивал, что он против поставок ракет Taurus Украине. Свою позицию Шольц обосновывает опасностью того, что Германия может быть втянута в конфликт. В четверг в ходе разговора с гражданами в Дрездене глава правительства ФРГ вновь выступил против поставок Taurus Киеву, объяснив это тем, что при неправильном программировании ракеты могут поражать цели в Москве.