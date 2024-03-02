Рогов заявил о возобновлении штурма в районе Работино российскими силами

Председатель движения "Мы вместе с Россией" отметил, что ночью по позициям противника работали экипажи тяжелых огнеметных систем, а ВСУ продолжают переброску подкреплений на этот участок линии боевого соприкосновения

МЕЛИТОПОЛЬ, 2 марта. /ТАСС/. Российские военные возобновили штурмовые действия в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"С юго-востока и юго-запада идут наши штурмовые действия в районе самого села Работино <...> Если вчера наши были в активной обороне, то сегодня штурмовые действия возобновили", - сказал Рогов.

Он отметил, что ночью по позициям противника работали экипажи тяжелых огнеметных систем, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают переброску подкреплений на этот участок линии боевого соприкосновения. "Основная переброска живой силы противникам идет через Новоданиловку, они ее продолжают", - сказал собеседник агентства.

В субботу в Минобороны РФ сообщили, что на херсонском направлении российские военные ударили по 118-й механизированной бригаде, 35-й бригаде морской пехоты ВСУ и 126-й бригаде теробороны в районах населенных пунктов Ивановка Херсонской области и Работино, Малая Токмачка Запорожской области. Потери украинских военных составили до 60 военнослужащих, 3 автомобиля и склад боеприпасов.