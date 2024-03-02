Небензя заявил, что у России есть время для подготовки к поставке Украине F-16

Постоянный представитель РФ при ООН отметил, что судьба самолетов незавидна, как и судьба американских и германских Leopard и Abrams

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Россия располагает временем, чтобы подготовиться и найти адекватные ответы в случае, если Украине будут поставлены самолеты F-16. Об этом заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя

"Сейчас, когда мы услышали о том, что планы такие есть о поставке боевых самолетов F-16 <...> у нас есть время к этому подготовиться и найти адекватные ответы, если такие самолеты появятся в небе над Украиной", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Небензя подчеркнул, что судьба F-16 незавидна, как и судьба американских и германских Leopard и Abrams, которые регулярно уничтожаются на поле боя.