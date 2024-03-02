Небензя заявил об отсутствии переговоров с Украиной

Представитель России при ООН отметил, что РФ всегда открыта к любым конструктивным предложениям

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Переговоры с Украиной не ведутся, но Россия приветствует конструктивные предложения по диалогу, заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

"Никаких переговоров с Украиной не идет ни напрямую, ни через каких-либо посредников. Мы, естественно, приветствуем любые конструктивные предложения о переговорах. Мы всегда заявляли, что никогда от них не отказывались", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Небензя подчеркнул, что "формула мира" президента Украины Владимира Зеленского не может служить началом мирных переговоров, так как, по сути, является ультиматумом России.