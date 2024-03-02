Небензя заявил о планах РФ поднять тему терактов на "Северных потоках" в СБ ООН

Постоянный представитель России при ООН отметил, что эту тему замылить не удастся

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Россия планирует поднять тему терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Совете Безопасности ООН в ближайшее время. Об этом заявил в эфире телеканала "Россия-24" постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Вы же видели заявления Швеции и Дании по этому поводу, которые прекратили расследование, сказав, что это, очевидно, была диверсия. Однако никаких сведений по поводу подозреваемых у них нет, соответственно, расследование прекращено, - сказал он. - Эту тему замылить не удастся. Мы планируем ее в ближайшее время поднять в Совете Безопасности. Сначала, возможно, в формате консультаций, а потом поговорим и в открытом формате".

"Теперь у нас на очереди Германия - последняя страна, в которой еще ведется национальное расследование. Нас они к расследованию не допустили, хотя мы являемся владельцами подорванных газопроводов, так что в плачевном состоянии [расследование]", - добавил дипломат.

9 февраля в интервью журналисту Такеру Карлсону президент РФ Владимир Путин заявил, что диверсии на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" устроили спецслужбы США.